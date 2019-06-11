Криза у Молдові: Венеціанська комісія дасть оцінку наступного тижня

Експерти Венеціанської комісії Ради Європи нададуть термінові роз'яснення щодо рішень Конституційного суду та органів влади Молдови до 21 червня.

Про це повідомив речник генерального секретаря РЄ Даніель Холтген, повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Страсбурзі.

«Експерти з конституційного права Венеціанської комісії Ради Європи завершать підготовку експертної думки наступного тижня – 21 червня», - заявив представник РЄ.

Як повідомляв Укрінформ, генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд звернувся до Венеціанської комісії із терміновим запитом щодо думки стосовно останніх подій у Молдові, включаючи розпуск парламенту.

9 червня Конституційний суд Молдови тимчасово відсторонив від посади президента Ігоря Додона за його відмову розпустити парламент і оголосити дострокові вибори, призначивши тимчасово виконуючим обов'язки президента заступника голови Демократичної партії Павла Філіпа. Філіп, у свою чергу, підписав указ про розпуск парламенту і про призначення дострокових виборів на 6 вересня цього року.