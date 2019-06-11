Криза у Молдові: Венеціанська комісія дасть оцінку наступного тижня
Про це повідомив речник генерального секретаря РЄ Даніель Холтген, повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Страсбурзі.
«Експерти з конституційного права Венеціанської комісії Ради Європи завершать підготовку експертної думки наступного тижня – 21 червня», - заявив представник РЄ.
Як повідомляв Укрінформ, генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд звернувся до Венеціанської комісії із терміновим запитом щодо думки стосовно останніх подій у Молдові, включаючи розпуск парламенту.
9 червня Конституційний суд Молдови тимчасово відсторонив від посади президента Ігоря Додона за його відмову розпустити парламент і оголосити дострокові вибори, призначивши тимчасово виконуючим обов'язки президента заступника голови Демократичної партії Павла Філіпа. Філіп, у свою чергу, підписав указ про розпуск парламенту і про призначення дострокових виборів на 6 вересня цього року.