Голова ОБСЄ закликав до політичного розв'язання кризи в Молдові

Громадяни Республіки Молдова потребують політичного вирішення нинішньої кризи та стабільності, щоб забезпечити європейський шлях країни.

Про це йдеться в заяві для ЗМІ голови ОБСЄ Мирослава Лайчака про ситуацію в Молдові, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Словацьке головування в ОБСЄ з великою стурбованістю стежить за політичною кризою в Республіці Молдова. Громадяни Республіки Молдова потребують політичного розв'язання нинішньої кризи та стабільності, щоб забезпечити європейський шлях країни", - підкреслив Лайчак.

Голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак закликав усі політичні сили в Молдові подолати нинішню політичну кризу шляхом діалогу, на основі конституції та поваги демократичних принципів і верховенства закону.

"Мирний діалог, демократія і верховенство закону необхідні, щоб запобігти ескалації напруженості", - заявив Лайчак.

Як повідомляв Укрінформ, 9 червня, Конституційний суд Молдови тимчасово відсторонив від посади президента Ігоря Додона через його відмову розпустити парламент і оголосити дострокові вибори, призначивши тимчасово виконуючим обов'язки президента заступника голови Демократичної партії Павла Філіпа. Філіп своєю чергою підписав указ про розпуск парламенту та призначення дострокових виборів на 6 вересня цього року.

Зі свого боку парламенту Молдови визнав незаконними всі рішення Конституційного суду і оголосив поза законом уряд Філіпа і Демпартію.