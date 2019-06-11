П'ять країн ЄС підтримали парламент Молдови

П'ятірка країн Євросоюзу висловила підтримку парламенту Молдови і закликала всі сторони конфлікту до стриманості.

Про це йдеться в спільній заяві ФРН, Франції, Великобританії, Польщі та Швеції, розміщеній на сайті німецького МЗС.

«У нинішній конституційній кризі ми розглядаємо і підтримуємо парламент Молдови як представника молдавського народу і як найбільш відповідне місце для обговорення всіх політичних питань, у тому числі спірних», - ідеться в заяві.

Зазначається, що в ЄС уважно стежать за останніми подіями в Республіці Молдова і вважають, що демократично обрана парламентська більшість ухвалила важливі рішення, включаючи формування уряду.

Країни, які виступили з заявою, закликали до спокою і стриманості, нагадавши, що відповідальність за вирішення конституційної кризи в Молдові мирними засобами несуть усі сторони.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 9 червня, Конституційний суд Молдови тимчасово відсторонив від посади президента Ігоря Додона за відмову розпустити парламент і призначити дострокові вибори, призначивши тимчасово виконуючим обов'язки президента заступника голови Демократичної партії Павла Філіпа. Філіп своєю чергою підписав указ про розпуск парламенту та призначення дострокових виборів на 6 вересня нинішнього року.