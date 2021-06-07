Українці активно бронюють житло для відпочинку на Одещині, Закарпатті та в Запорізькій області

Найбільше туристів бажають орендувати подобове житло поблизу моря — в одеській Аркадії.

Про це повідомляє у своєму пресрелізі про нещодавнє дослідження онлайн-сервіс OLX Нерухомість.

«Це найпопулярніші напрямки для відпочинку у 2021 році серед українців. Найбільше українці бажають провести час в Одесі, запит «Аркадія» став найпопулярнішим — за ним шукали 103 тис. разів. Найдешевші квартири цього літа пропонують на Закарпатті, у Береговому (300 грн/доба), а будинки — в Очакові на Миколаївщині (180 грн/доба)», - йдеться у повідомленні.

Згідно з аналітикою OLX Нерухомість, за травень 2021 року, квартира в Очакові цього літа коштуватиме більш ніж вдвічі дорожче, ніж будинок — 500 грн. за добу. У Залізному Порту, що на Херсонщині, орендувати помешкання у багатоквартирному будинку вийде дешевше — 400 грн/доба. А орендодавці з Генічеська попросять за ніч у квартирі 500 грн.

На Одещині найвигідніше винайняти квартиру у Кароліно-Бугазі — 600 грн/доба. Таку саму оплату попросять і за аналогічне житло у Чорноморську, який знаходиться за 20 км від Одеси. В самій «перлині біля моря» квартири коштують у середньому 750 грн за добу, а в Затоці — 800 грн. Трохи менші ціни у прибережній Сергіївці — 500 грн/доба.

Українці, які полюбляють активний відпочинок і віддають перевагу підкоренню гірських вершин та подоланню пішохідних маршрутів, приглядають житло для відпочинку в Карпатах. Найнижчі ціни - у Славському Львівської області: тут будиночок можна винайняти всього за 250 грн/день (трохи дешевше, ніж було минулого року - 300 грн/день). У містечку Поляна, що на Закарпатті, можна орендувати квартири в середньому за 500 грн. Така сама вартість житла й у приватному секторі Ворохти, з якої починається пішохідний маршрут на Говерлу.

Відпустка поблизу Буковеля обійдеться трохи дорожче — житло в Яблуниці коштує в середньому 800 грн. А щоб пожити в будинку в Яремче і помилуватися гірськими струмками, доведеться витратити 1 100 грн на добу (у порівнянні з 2020 роком це на 100 грн дорожче).

Найдешевший відпочинок на курорті з мінеральними водами — у закарпатському селищі Берегове. Ціни на житло з минулого року не дуже тут змінилися — в середньому 200 грн. Вирушити до Трускавця теж вигідно — пожити у квартирі обійдеться в 350 грн, а в приватному секторі — 375 грн.

За даними OLX Нерухомість, до найпопулярніших пошукових запитів у категорії «Подобова оренда» за травень 2021 року увійшли ті, що стосувалися відпочинку біля моря. Також любителі морського відпочинку часто цікавляться подобовою орендою у Чорноморську — 53 тис. запитів.

Житло в Одесі з видом на море цікавило українців 38 тис. разів, а просто помешкання неподалік пляжу — майже 32 тис. разів. Окрім цих запитів, ще у категорії «Подобова оренда» часто шукали:

● Лузанівка (Одеса) — 30 тис. разів;

● Аркадійський палац (Одеса) — 23 тис. разів;

● Бердянськ (Запорізька область) — 21 тис. разів.