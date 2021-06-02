До Харківського зоопарку з Одеси привезли 10-місячного жирафа-меломана

До Харківського зоопарку із Одеси привезли 10-місячного жирафа. Малюк на ім’я Дем’ян, або ласкаво – Дьома, – обживається у новому приміщенні.

Про це кореспонденту Укрінформу розповіла речниця зоопарку Жанна Сусло.

Привезли жирафа 1 червня, дорога з Одеського біопарку зайняла 16 годин.

«Малюк добре адаптується, він дуже допитливий, все роздивляється та досліджує. Апетит має гарний. Особливо полюбляє зелені гілки», – розповіла Сусло.

До раціону жирафа входять люцернове сіно, спеціальні мюслі, насіння льону, вівсянка, яблука, апельсини, селера, морква, ріпчаста або зелена цибуля, пекінська капуста і як ласощі для тренінгу – банан.

За словами Сусло, Дьома – меломан, в Одесі він звик слухати музику – як класичну, так і просто з радіо.

«Це допомагає йому почуватися спокійніше, музика згладжує всі шуми, якісь сторонні чи ще незнайомі звуки. Тому, ймовірно, в його вольєрі музика звучатиме досить часто», – зазначила речниця зоопарку.

Також Дем’ян із цікавістю спостерігає за сусідами – антилопами Канна (найкрупніший вид антилоп).

Поки спеціалісти з Одеси, які супроводжували жирафа, залишаються в Харкові – для консультацій і кращої адаптації тварини.

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У зоопарку зазначили, що мешкає Дьома в новому «Будинку жирафа» у зоні «Африканська савана», який побудували в межах реконструкції. Це простора, виконана за усіма вимогами Європейської асоціації зоопарків і акваріумів, двоповерхова будівля площею 816 кв. м.

На першому поверсі – зала для відвідувачів, виставковий вольєр для жирафів та відкритий вольєр. Другий поверх обладнаний прорізами для обслуговування годівниць та вентиляційною камерою. Вольєри оснащено годівницями, автопоїлками й гумовими килимками для сну.

Як повідомлялося, жираф Дьома народився в липні минулого року в Одеському біопарку. Харкову його передали безкоштовно.

У Харківському зоопарку жирафів не було з 2000 року.