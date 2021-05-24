У вінницькому зоопарку народилося малятко лами

У Вінниці в Подільському зоопарку з’явилося на світ малятко лами.

Про це йдеться на сторінці зоопарку у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Весь час малюк поряд із мамою. Він добре споживає материнське молоко. Неподалік від них гордо походжає батько малюка. Народження потомства він сприйняв спокійно, тож потреби відокремлювати його в інший вольєр немає", – повідомив директор Подільського зоопарку Євген Ткачик.

Фото: Подільський зоопарк

За його словами, вага новонародженого – близько 30 кілограмів. Появу малюка в родині лам у зоопарку вважають подарунком від Миколи Чудотворця, позаяк дитинча народилося у суботу, 22 травня, в день святого.

Найближчі пів року малятко лами перебуватиме на грудному вигодовуванні. Після цього поступово переходитиме на їжу для дорослих верблюжих. Тоді в його раціоні з’являться сіно, комбікорм, віники сухих листяних порід, а також морква, кормовий буряк і яблука.