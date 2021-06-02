У лісах Житомирщини квітне червонокнижна азалія

На Житомирщині в лісах триває цвітіння азалії понтійської, занесеної до Червоної книги України.

Про це у Фейсбуці повідомляє державне підприємство «Городницький лісгосп», передає Укрінформ.

«Для охорони та збереження азалії понтійської, занесеної до Червоної книги України, в Городницькому лісгоспі створений ботанічний заказник загальнодержавного значення «Городницький». На площі понад 350 га ця рослина майже повсюди утворила суцільні зарості. Відтак цієї пори ліси потопають в яскраво-жовтому «вогнищі», а повітря наповнене солодким запаморочливим ароматом», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кущі азалії завжди сухі, адже вона не насичується вологою. Біологи називають цю квітку «жовтим рододендроном», а місцеві жителі – «драпоштаном» через її чіпкі гілки.

У лісгоспі наголошують, що рослина досить отруйна, а від її сильного запаху можна втратити свідомість. Особливо квіти небезпечні для тварин, які можуть навіть загинути, необачно скуштувавши гілочку азалії.

Фото: Городницький лісгосп