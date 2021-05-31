У нацпарку «Подільські Товтри» розквітла неопалима купина

На Хмельниччині у Національному природному парку «Подільські Товтри» розквітла рідкісна рослина ясенець білий з Червоної книги, відома під назвою «неопалима купина».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє видання «Є».

«Незважаючи на досить широке поширення, ясенець – рідкісна рослина. Вона внесена до Червоної книги України. Такий найсуворіший режим охорони цього виду характерний не лише для України, а й для Швейцарії, Австрії та Румунії, адже у природі найчастіше ми зустрічаємо поодинокі рослини. Іноді – по кілька десятків, але більше – дуже рідко. Саме тому ці оселища ясенця дуже цінні для збереження виду», – розповів науковий співробітник Національного природного парку «Подільські Товтри» Михайло Дребет.

За його словами, ясенець білий належить до родини рутових і є близьким родичем цитрусових. У рослині є багато ефірних олій, тому вона дуже ароматна. Крім того, має здатність спалахувати в сонячну погоду, якщо до неї піднести сірника.

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Науковці кажуть, що через велику кількість ефірних олій людина може отримати серйозний опік, торкнувшись до рослини. Крім того, через сильний цитрусовий запах, який приваблює комах, ясенець викликає запаморочення у людей.

Зазначається, що ясенець білий росте зазвичай на сонячних галявинах, узліссях дібров, чагарникових заростях. Рослині потрібні сонце та ґрунт з вапняковими відкладеннями. Утім, через розроблення вапнякових кар’єрів, випалювання та викошування трави, нераціональне ведення сільського та лісового господарства ясенець опинився під загрозою знищення.

Фото: ye.ua