На реставрацію Чортківського замку виділили понад 17 мільйонів

На часткову реставрацію Чортківського замку, що на Тернопільщині, у межах програми "Велика реставрація" передбачено 17,5 мільйона гривень.

Про це під час престуру Тернопільщиною розповіла кореспондентові Укрінформу заступник голови Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук (фракція партії "Слуга народу").

"На покриття замку виділили 17,5 мільйона. Це перший етап реставрації. Така велика сума на його реставрацію виділяється вперше", – сказала вона.

Кравчук висловила сподівання, що до 500-ї річниці заснування Чорткова, яка відзначатиметься наступного року, перший етап реставрації замку завершиться.

"Наступного року Чорткову 500 років. Ми б мали до цього часу встигнути", – сказала парламентарій.

Як повідомлялося, 21 травня Міністерство культури та інформаційної політики опублікувало перелік проєктів з реставрації, консервації, ремонту пам’яток культурної спадщини, зокрема замків, інших фортифікаційних, оборонних, палацово-паркових комплексів, які реалізують цьогоріч у межах програми “Велика реставрація”.

До переліку проєктів, які відреставрують у 2021 році, увійшли два замки Тернопільщини: Збаразький та Чортківський.

Фото: @chortkiv.city.council