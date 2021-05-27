На Житомирщині створили ботанічний заказник «Черевківський»

На Житомирщині у Словечанському лісгоспі АПК створили ботанічний заказник місцевого значення «Черевківський» площею 228 га, де зосереджена флора і фауна, занесена до Червоної книги.

Як передає кореспондент Укрінформу, за оголошення заказника проголосували на сесії депутати Житомирської обласної ради.

«Ландшафтна територія заказника представлена сильно розсіченими ярами та балками, на яких збереглися окремі ділянки, зайняті мішаними та листяними лісами природного походження, а також 50-60 років тому були створені штучні лісові протиерозійні насадження колишньою Норинською ГЛМС (гідромеліоративною станцією - ред.)», - йдеться у рішенні облради.

Зазначається, що пріоритетом охорони у заказнику є єдина в області популяція зозулиних черевичків звичайних, занесених у Червону книгу, а також ряду міжнародних конвенцій та угод.

Окрім того, охорони потребують популяція червонокнижних рослин – любки дволистої та коручки морозниковидної, глоду українського з Європейського червоного списку видів, які зникають у всесвітньому масштабі.

Серед цінної фауни заказника підорлик малий та сичик-горобець, які потрапили до Червоної книги, а також включені у Бернську конвенцію канюк звичайний, боривітер звичайний, сова сіра.

Як повідомляв Укрінформ, у програмі розвитку туризму на 2021-2023 роки визначено 5 туристичних "магнітів" Житомирської області.