Дубенський замок: цикл «Фортеці України», випуск п'ятий

Замок на березі річки Іква був збудований князем Костянтином Острозьким для збереження своїх величезних скарбів

Місто Дубно неодноразово розоряли: козаки Максима Кривоноса у 1648 році, російські війська - у 1660-му, у XVIII столітті - під час Північної війни та повстання Костюшка, але Дубенський замок пережив за п'ять століть майже 100 нападів і жодного разу не був узятий

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