У Вінниці стартує «середньовічний» фестиваль ремесел

У Вінницькій міській громаді в суботу, 22 травня, стартує третій «середньовічний» всеукраїнський фестиваль ремесел «Дунстан».

Про це кореспондентові Укрінформу повідомив засновник фестивалю Сергій Десяк.

«Фестиваль «Дунстан» проводиться вже утретє. Його тематика пов’язана із середньовічною Британією часів короля Артура. Присвячений фестиваль Дню святого Дунстана - покровителя ковалів, ювелірів і музикантів. Ми хочемо, щоб наші гості в атмосфері родинного відпочинку познайомилися з народними ремеслами, легендами і традиціями середньовічної Європи. Водночас це буде поєднання з українським колоритом і гостинністю: і в лицарі посвячуватимемо, і трипільский борщ зваримо», - сказав Десяк.

За його словами, програма фестивалю спрямована на цікаве сімейне дозвілля. Під час фесту гості можуть стати учасниками майстер-класів з народних ремесел. Це і художня ковка та вироби з металу, середньовічна сутажна вишивка і ювелірна справа, карбування монет, гончарне ремесло і вироби з дерева та гіпсу, а також розпис по дереву.

Також можна взяти участь у приготування страв у помпейській печі та придбати сувеніри на яр марці виробів народних ремесел.

На фестивалі ремесел «Дунстан» відбудуться концерти та різноманітні конкурси з гри на старовинних музичних інструментах, де можна почути автентичні твори стародавніх Ірландії, Швеції, Фінляндії, Данії, Португалії.

Також пройдуть шоу з середньовічного бою та майстер-класи з історичного фехтування від відомих клубів історичної реконструкції в Україні, зокрема, за участі керівника клубу історичних реконструкцій «Аркона» Ольги Грабовської – переможниці міжнародного чемпіонату з історичного фехтування «Битва націй 2019». Окрім того, пройде турнір зі стрільби з луків.

Окрасою фесту є ландшафтні інсталяції музею середньовічної Британії і експозиція «Герби Поділля».

На гостей фесту, які прийдуть в «середньовічних» костюмах, чекають флешмоб із посвяти у лицарі. Для усіх будуть доступні ігри та конкурси у Парку середньовічних розваг, катання на підводі по селу і запуск повітряних зміїв.