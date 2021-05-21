На театральному фестивалі «Етно-Діа-Сфера» у Мукачеві покажуть 10 вистав

У ХХІ Міжнародному фестивалі етнічних театрів національних меншин України та Карпатського Єврорегіону «Етно-Діа-Сфера», що розпочнеться 23 травня у Мукачеві, візьмуть участь 7 театрів, які покажуть 10 вистав, переважно комедії.

Про це кореспондента Укрінформу повідомили у Мукачівській міськраді.

Як сказали у міськради, вистави гратимуть на сцені Мукачівського драматичного театру театральні колективи із Ужгорода, Мукачева та Хуста Закарпатської області, Дрогобича та Коломиї. Крім того, у фестивалі візьме участь київський колектив “Театральна біржа”.

Відкриває фестиваль у неділю, 23 травня, музична комедія на дві дії «Моя дружина брехуха» Львівського академічного обласного музично-драматичного театру ім. Юрія Дрогобича (м. Дрогобич).

Свої найкращі вистави покажуть Закарпатський академічний обласний драми та комедії, Коломийський академічний обласний український драматичний театр ім. І. Озаркевича, Закарпатський обласний ляльковий театр «Бавка», незалежний театральний проєкт «Театральна біржа» з Києва, Закарпатський академічний обласний український музично-драматичний театр ім. братів Юрія-Августина і Євгена Шерегіїв.

Господарі фестивалю, мукачівці, покажуть виставу "Тев’є Молочник".

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Закриватиме фестиваль також двома виставами Мукачівського драматичного театру – музичною казкою "Іменини Вовчика" та комедією "Шахрайки".

Торік через пандемію фестиваль не проводили. Нинішнього ж року він триватиме із 23 по 30 травня.

«Етно-Діа-Сфера» – міжнародний щорічний фестиваль етнічних театрів національних меншин України, країн СНД та Єврорегіону. Заснований 2000 року у Мукачеві з ініціативи художнього керівника Закарпатського російського драматичного театру Юрія Шутюка як фестиваль «Театральна весна Закарпаття–2000». З 2003 захід має теперішню назву.

Фото: transkarpatia.net