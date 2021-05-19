Заповідник «Асканія-Нова» після негоди вже відкрився для туристів
Про це кореспонденту Укрінформу 19 травня розповів директор заповідника Віктор Гавриленко.
«Уже відкрилися, два дні простояли, робили проходи, ліквідацією наслідків будемо займатися і далі. Вітер був дуже сильний, шквали», – сказав Гавриленко.
За його словами, через негоду поламані з пів сотні великих дерев у дендрологічному парку загальнодержавного значення. Як пояснив Гавриленко, маршрут для туристів від дерев уже звільнили.
Вітер знищив дерева «поважного» віку, а в одному місці парку, як каже Гавриленко, впали одразу 11 дерев – це означає, що був вихровий потік. На щастя, за його словами, негода сталася ввечері, відвідувачів не було і люди не постраждали.
Як пояснив Гавриленко, ліквідацією наслідків негоди у заповіднику займаються власними силами. Хоча роботи, за його словами, додалося, адже загинули дерева у масивах, багато з них, переламані, зависали над маршрутом – їх уже прибрали.
Тут уже, оглянувши втрачені дерева, визначилися з тим, які на цих місцях висаджуватимуть.
«Там, де негода поробила «вікна», або будуть повернуті такі ж самі породи, як були, або будемо дивитися, бо є місця, де видно, що раніше були одні дерева, а пізніше пішов самосів. То ми на ці місця будемо відновлювати ту структуру, що була ще за часів засновника. Ми вже й раніше розпочали таке відновлення, а тепер ця негода зробила «вікна», – сказав директор біосферного заповідника.
Екскурсійні маршрути Біосферного заповідника «Асканія-Нова» у 2021 році відкриті для відвідування з 24 квітня по 10 листопада. Як зазначив Гавриленко, від початку туристичного сезону у заповіднику вже прийняли 13 тисяч туристів, переважно це люди, які приїздять у п’ятницю-неділю. Наразі у травні ще холодно, тому туристи особливо не мандрують, зазначив Гавриленко.
Як відомо, 8 лютого 1921 року затвердили Декрет «Про Асканія-Нова», згідно з яким маєток, який належав Фрідріху Фальц-Фейну, та сусідній маєток Дорнбург оголосили Державним степовим заповідником УРСР. На природоохоронну установу поклали завдання зберігати, досліджувати природу цілинного степу, а також акліматизувати та вивчати максимально можливе число видів тварин і рослин. Однак історія легендарного резервату розпочалася ще у 1874 році, коли юний природолюб Фрідріх Фальц-Фейн звів на території батьківського маєтку перші вольєри для утримання тварин, а за 13 років заклав ботанічний сад. У революційний час Фальц-Фейн залишив «Асканію-Нову» й згодом виїхав до Німеччини.
Нині біосферний заповідник внесений ЮНЕСКО до списку еталонних територій планети, одне із семи природних чудес України, що має велику наукову та культурно-пізнавальну цінність. Цілинний степ «Асканія-Нова» – єдина в Європі ділянка типчаково-ковилового степу, якого ніколи не торкався плуг. До складу заповідника входять акліматизаційний зоологічний парк, колекція тварин якого – національне надбання України, та дендрологічний парк загальнодержавного значення.
Як повідомляв Укрінформ, погоду 16 та 17 травня 2021 року на території Херсонської області визначав малорухомий південний циклон, що переміщався з півдня на північ області. На більшій частині області спостерігалися помірні та значні грозові дощі. У Херсоні та Великій Олександрівці випало 45-50 мм дощу, що становить 270 % декадної норми, в Новій Каховці, Асканія-Нова та Хорлах випало 30-35 мм дощу, що становить 185 % декадної норми. Зливові дощі супроводжувалися сильною грозою та шквальним посиленням південно-західного вітру. Швидкість вітру місцями сягала до 20 м/с.