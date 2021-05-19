Заповідник «Асканія-Нова» після негоди вже відкрився для туристів

Біосферний заповідник «Асканія-Нова», який через негоду не приймав відвідувачів 17 та 18 травня, вже відкрився.

Про це кореспонденту Укрінформу 19 травня розповів директор заповідника Віктор Гавриленко.

«Уже відкрилися, два дні простояли, робили проходи, ліквідацією наслідків будемо займатися і далі. Вітер був дуже сильний, шквали», – сказав Гавриленко.

За його словами, через негоду поламані з пів сотні великих дерев у дендрологічному парку загальнодержавного значення. Як пояснив Гавриленко, маршрут для туристів від дерев уже звільнили.

Вітер знищив дерева «поважного» віку, а в одному місці парку, як каже Гавриленко, впали одразу 11 дерев – це означає, що був вихровий потік. На щастя, за його словами, негода сталася ввечері, відвідувачів не було і люди не постраждали.

Як пояснив Гавриленко, ліквідацією наслідків негоди у заповіднику займаються власними силами. Хоча роботи, за його словами, додалося, адже загинули дерева у масивах, багато з них, переламані, зависали над маршрутом – їх уже прибрали.

Тут уже, оглянувши втрачені дерева, визначилися з тим, які на цих місцях висаджуватимуть.

«Там, де негода поробила «вікна», або будуть повернуті такі ж самі породи, як були, або будемо дивитися, бо є місця, де видно, що раніше були одні дерева, а пізніше пішов самосів. То ми на ці місця будемо відновлювати ту структуру, що була ще за часів засновника. Ми вже й раніше розпочали таке відновлення, а тепер ця негода зробила «вікна», – сказав директор біосферного заповідника.

Екскурсійні маршрути Біосферного заповідника «Асканія-Нова» у 2021 році відкриті для відвідування з 24 квітня по 10 листопада. Як зазначив Гавриленко, від початку туристичного сезону у заповіднику вже прийняли 13 тисяч туристів, переважно це люди, які приїздять у п’ятницю-неділю. Наразі у травні ще холодно, тому туристи особливо не мандрують, зазначив Гавриленко.

Як відомо, 8 лютого 1921 року затвердили Декрет «Про Асканія-Нова», згідно з яким маєток, який належав Фрідріху Фальц-Фейну, та сусідній маєток Дорнбург оголосили Державним степовим заповідником УРСР. На природоохоронну установу поклали завдання зберігати, досліджувати природу цілинного степу, а також акліматизувати та вивчати максимально можливе число видів тварин і рослин. Однак історія легендарного резервату розпочалася ще у 1874 році, коли юний природолюб Фрідріх Фальц-Фейн звів на території батьківського маєтку перші вольєри для утримання тварин, а за 13 років заклав ботанічний сад. У революційний час Фальц-Фейн залишив «Асканію-Нову» й згодом виїхав до Німеччини.

Нині біосферний заповідник внесений ЮНЕСКО до списку еталонних територій планети, одне із семи природних чудес України, що має велику наукову та культурно-пізнавальну цінність. Цілинний степ «Асканія-Нова» – єдина в Європі ділянка типчаково-ковилового степу, якого ніколи не торкався плуг. До складу заповідника входять акліматизаційний зоологічний парк, колекція тварин якого – національне надбання України, та дендрологічний парк загальнодержавного значення.

Читайте також: Негода на Херсонщині пошкодила покрівлі 111 будівель

Як повідомляв Укрінформ, погоду 16 та 17 травня 2021 року на території Херсонської області визначав малорухомий південний циклон, що переміщався з півдня на північ області. На більшій частині області спостерігалися помірні та значні грозові дощі. У Херсоні та Великій Олександрівці випало 45-50 мм дощу, що становить 270 % декадної норми, в Новій Каховці, Асканія-Нова та Хорлах випало 30-35 мм дощу, що становить 185 % декадної норми. Зливові дощі супроводжувалися сильною грозою та шквальним посиленням південно-західного вітру. Швидкість вітру місцями сягала до 20 м/с.