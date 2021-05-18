Негода на Херсонщині пошкодила покрівлі 111 будівель

На Херсонщині, де напередодні пройшли грозові дощі, пошкодженими залишаються покрівлі в 111 будівлях приватного сектору та соціальної інфраструктури.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє офіційний сайт Херсонської ОДА.

«Залишаються пошкодженими покрівлі в 111 будівлях приватного сектору та соціальної інфраструктури. Найбільше біди негода принесла жителям Високопільської, Бериславської, Новорайської, Великоолександрівської тергромад та Асканія-Нова. Також на території Чаплинської громади відновлюється водопостачання», - йдеться у повідомленні.

Станом на ранок вівторка відсутнє електропостачання в одному населеному пункті повністю (с. Урожайне Бериславський район), та в одному населеному пункті частково (с. Михайлівка Скадовський район). Найближчим часом проблему буде вирішено.

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В обласному центрі з гідрометеорології інформують, що погоду 16 та 17 травня 2021 року на території Херсонської області визначав малорухомий південний циклон, що переміщався з півдня на північ області. На більшій частині області спостерігалися помірні та значні грозові дощі. У Херсоні та Великій Олександрівці випало 45-50 мм дощу, що становить 270 % декадної норми, в Новій Каховці, Асканія-Нова та Хорлах випало 30-35 мм дощу, що становить 185 % декадної норми. Зливові дощі супроводжувались сильною грозою та шквалистим посиленням південно-західного вітру. Швидкість вітру місцями сягала до 20 м/с.

Як повідомляв Укрінформ, на Херсонщині через негоду та значну грозову перенапругу станом на ранок 17 травня було пошкоджено енергообладнання АТ «Херсонобленерго»: не працювали сервіси, знеструмленими залишилися 50 населених пунктів повністю та 12 частково.

Фото заставочне з соцмереж