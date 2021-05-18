В Україні посилиться вітер, можливі пориви до 20 м/с

Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій попереджають про сильні пориви вітру в Україні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДСНС у Телеграмі.

"Увага! Попередження про пориви вітру. 19 травня у західних, вдень і в південних та східних областях України пориви вітру 15-20 м/с", - ідеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 18 травня в Україні через негоду знеструмлені 8 населених пунктів у Дніпропетровській та Херсонській областях.

Крім того, у Каховському, Бериславському і Скадовському районах Херсонської області внаслідок погіршення погодних умов (гроза, шквали та пориви вітру) пошкоджені покрівлі 107 будівель.