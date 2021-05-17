Дощі та грози йтимуть іще кілька днів - коли розпогодиться

В Україні у найближчі дні утримаються короткочасні дощі та грози, місцями град та шквали, температура вночі 10-15°, вдень 16-21°.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

Зокрема, 18 травня в Україні очікуються короткочасні дощі, грози, вдень, крім північних областей, місцями град, шквали 15-20 м/с. Вітер південний, південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 16-21°, у східних областях 20-25°, на Закарпатті та Прикарпатті 12-17°.

У Києві та області у вівторок прогнозується короткочасний дощ, гроза. Вітер південний, південно-східний, 7-12 м/с. У столиці температура вночі 12-14°, вдень 18-20°, на Київщині вночі 10-15°, вдень 16-21°.

Згідно з прогнозом на 19-20 травня, в Україні часом дощ, місцями (крім західних областей) грози, подекуди град, 19 травня в західній та південній частинах країни пориви вітру 15-20 м/с. Вітер західний та північно-західний, на Лівобережжі південно-східний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 8-13°; вдень 15-20°, на півдні та сході країни місцями до 24°, в західних областях 12-17°.

У столичному регіоні 19 травня помірні дощі, подекуди град, 20 травня невеликі дощі, місцями грози. Вітер західний та північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 15-20°.

В Україні 21-22 травня істотні опади не очікуються, лише 21 травня вночі у західних, північних та центральних областях невеликий короткочасний дощ.

Температура вночі 5-11°, вдень 13-19°, на сході та південному сході країни вночі 9-15°, вдень 21 травня 20-25°, 22 травня 23-28°.

На Київщині також без істотних опадів, лише вночі 21 травня невеликий короткочасний дощ. Температура вночі 5-10°, вдень 14-19°.