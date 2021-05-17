Київ готується до великого дощу – може випасти до 60% місячної норми

У Києві бригади гідрослужб працюють у посиленому режимі у зв'язку із загрозою підтоплень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Офіційний портал Києва.

За прогнозами синоптиків, тиждень з 17 до 24 травня має бути дощовим. Можлива кількість опадів – близько 37-40 мм (60% місячної норми). Синоптики попереджають також про залпові грозові дощі.

За інформацією комунальної корпорації «Київавтодор», бригади гідрослужб працюють у посиленому режимі, зокрема очищають оглядові колодязі, чистять решітки зливостоків, ремонтують зливоприймачі.

“Колектори дощової каналізації очищають гідромоніторами. Працює нова каналопромивочна машина. Вона поєднує функції м

улососа і гідромонітора. Для розчистки оглядових колодязів використовують іншу спецтехінку – механізми для очищення колодязів і причепи. Нині задіяно 32 одиниці спецтехніки. Під час інтенсивних дощів на місцях можливих підтоплень чергуватиме додаткова спецтехніка”, - ідеться в повідомленні.

Київавтодор має 73 одиниці спецтранспорту і спецзасобів для ліквідації наслідків негоди.

Як повідомляв Укрінформ, тиждень в Україні почнеться з дощів і гроз. У Києві та області 17 травня очікуються грози ( I рівень небезпечності, жовтий). Температура вночі 8-14°, вдень 15-23°. Вночі невеликий, вдень помірний короткочасний дощ, гроза.

Фото: Офіційний портал Києва