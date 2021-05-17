Україну накриють грози з градом, місцями шквали до 20 м/с
Укрінформ
В Україні у вівторок очікуються вдень грози, місцями з градом.
Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.
"18 травня в Україні грози, вдень, крім північних областей, місцями град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий); у більшості районів Донецької, Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Одеської областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв Укрінформ, у Києві бригади гідрослужб працюють у посиленому режимі у зв'язку із загрозою підтоплень.