Тиждень в Україні почнеться з дощів і гроз

У понеділок, 17 травня, в Україні грози, вдень в південних та центральних областях місцями град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

«Короткочасні дощі, грози, у південних та центральних областях місцями значні дощі, (на заході, сході, вночі і на півночі країни невеликі). Вітер переважно північно-західний, на сході південно-східний та південний, 7-12 м/с, в південних та центральних областях вдень при грозах місцями град та шквали 15-20 м/с.Температура вночі 9-14°, вдень 18-23°, на Лівобережжі вночі 12-17°, вдень 24-29°», - йдеться у прогнозі на 17 травня.

У Києві та області 17 травня очікуються грози ( I рівень небезпечності, жовтий). Температура вночі 8-14°, вдень 15-23°. Вночі невеликий, вдень помірний короткочасний дощ, гроза.

У більшості областей 18 травня помірні, в Карпатському регіоні значні, 19 травня невеликі короткочасні дощі, місцями грози, в окремих районах град.

Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура у західних областях вночі 5-10°, вдень 11-16°; на решті території вночі 8-13°, вдень 15-20°, на сході та південному сході країни до 24°.

У столиці та області 18 травня помірні, 19 травня невеликі короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 8-13°, вдень 15-20°.

20-21 травня часом невеликі короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 7-13°, вдень 15-21°, на сході та південному сході до 24°.

На Київщині та у столиці 20- 21 травня часом невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Температура вночі 7-12°, вдень 15-20°.