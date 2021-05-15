Україну прогріє до +30° та омиє грозами

В Україні у неділю короткочасні дощі очікуються у західних та місцями у південних областях, уночі 9-14°, вдень 21-26°.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Без опадів, лише вдень у західних та місцями у південних областях короткочасний дощ, окремі грози. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура у західних областях вночі 6-11°, вдень 16-21° ( у Карпатах вночі 1-6° тепла, вдень 8-13°); на решті території вночі 9-14°, вдень 21-26°, у південно-східній частині 25-30°", - йдеться у повідомленні

У Києві та області 16 травня без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. У столиці температура вночі 11-13°, вдень 23-25°, на Київщині вночі 9-14°, вдень 21-26°.

Згідно з прогнозом на 17-18 травня, в Україні короткочасні дощі, грози (в окремих районах град, шквали 15-20 м/с), в Карпатському регіоні, вночі 17 травня і в південних та центральних областях місцями значні дощі; температура вночі 9-14°, вдень 17 травня 18-23°, 18 травня 15-20°. У східних областях місцями (вдень 18 травня повсюди) невеликий короткочасний дощ, гроза, температура вночі 12-17°, вдень 17 травня 24-29°, 18 травня 20-25°.

Вітер західний та північно-західний, на сході південно-східний та південний, 7-12 м/с.

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У столичному регіоні 17-18 травня короткочасні дощі, місцями грози. Вітер західний та північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-14°; вдень 17 травня 18-23°, 18 травня 15-20°.

Синоптики прогнозують 19 травня вночі в Карпатському регіоні, південній та східній частині, вдень в Україні короткочасні дощі, місцями грози.

Температура вночі 7-13°; вдень у західних областях 12-17°, на решті території 15-21°, на сході та південному сході до 24°.

На Київщині 19- 20 травня вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ, місцями грози. Температура вночі 7-12°, вдень 15-20°.