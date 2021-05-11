Разом зі спекою в Україну ідуть дощі та грози

В Україні завтра опади ймовірні на Лівобережжі, у південних областях та Карпатах, уночі 5-10°, вдень 13-18°.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"На Лівобережжі, у південних областях та Карпатах короткочасний дощ, вдень місцями гроза; на решті території без опадів. Вітер переважно східний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10°, вдень 13-18°, у західних областях 19-24°", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області у середу без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. У столиці температура вночі 8-10° тепла, вдень 14-16°, на Київщині вночі 5-10° тепла, вдень 13-18°.

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Згідно з прогнозом, 13-14 травня у західних, північних, вдень і в більшості центральних областей невеликі короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без істотних опадів.

Вітер південно-східний з переходом вдень 14 травня на південно-західний, 7-12 м/с.

Температура 13 травня вночі 4-9° тепла, на Закарпатті до 14°, вдень 14-19°, у південних областях 18-23°, на сході до 25°; 14 травня вночі 7-12°, вдень 18-23°, у східних областях вночі 10-15°, вдень 23-28°.

На Київщині 13-14 травня очікуються невеликі короткочасні дощі (вночі місцями), грози. Вітер південно-східний з переходом вдень 14 травня на південно-західний, 7-12 м/с. Температура 13 травня вночі 4-9° тепла, вдень 14-19°; 14 травня вночі 7-12°, вдень 18-23°.

В Україні 15 травня прогнозуються місцями невеликі короткочасні дощі, грози, у південній частині без опадів. 16 травня у західних, вдень місцями і у південних та центральних областях короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів.

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Температура вночі 7-13°; вдень 18-24°, у східних та місцями південних областях 24-29°.

У столичному регіоні 15 травня місцями невеликі короткочасні дощі, грози. 16 травня без опадів. Температура вночі 8-13°, вдень 19-24°.