На Дніпропетровщині вітер валив дерева та пошкодив електромережі

У зв’язку з сильними поривами вітру на території Дніпропетровської області, рятувальники 9 травня залучались до ліквідації різноманітних подій.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Зокрема, о 10:10 надійшло повідомлення про падіння дерева на проїжджу частину по вулиці Вареній міста Вільногірськ. "Рятувальники 52-ої державної пожежно-рятувальної частини Головного управління у Дніпропетровській області, за допомогою бензопили розпиляли дерево та звільнили проїзд для автотранспорту. Рух транспортних засобів відновлено в повному обсязі. Внаслідок події загиблих та травмованих немає", - йдеться у повідомленні.

Крім того, на вулиці Шмідта у Дніпрі гілка впала на електромережу. Рятувальники 2-ої державної пожежно-рятувальної частини Головного управління у Дніпропетровській області, за допомогою бензопили розпиляли дерево та прибрали гілку з пошкоджених електродротів.

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Пізніше надійшло повідомлення про те, що на вулиці Криворізькій міста Дніпро, впала металева частина конструкції даху та застрягла на дереві над пішохідною зоною. Рятувальники за допомогою розкладної драбини піднялись на рівень 3-го поверху та зняли металевий лист.

Рятувальникам також довелося у Дніпрі за допомогою бензопил розпиляли дерево, яке впало на легковий автомобіль, та прибрали його з пошкодженого транспортного засобу.

Фото: ДСНС