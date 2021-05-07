Україні прогнозують потепління та сильні магнітні бурі

У суботу, 8 травня, дощі в Україні очікуються майже на всій території, крім заходу та частково центру країни. Дощі буде супроводжувати вітер західних напрямків, до 9 м/с.

Про це Укрінформу повідомили в Sinoptik.ua.

За даними синоптиків, у неділю – в День матері та День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні – дощі припиняться всюди, крім Криму та частково східних областей. В цей день буде переважно сонячно, з незначною хмарністю. Максимальна денна температура 9 травня очікується на рівні +18° на Закарпатті, мінімальна +13° в Криму, в Донецькій та Луганській областях.

До понеділка потеплішає ще на кілька градусів: максимальна денна температура +25° на Закарпатті, мінімальна +13° в Донецькій області.

На заході країни в суботу очікується похолодання, вдень +11...+13°, сильний поривчастий вітер, до 9 м/с. У Волинській, Львівській, Івано-Франківській областях – дощі. 9 травня потеплішає до +18°, 10 травня – до +22°.

У південних областях 8 травня буде дощ, вітер до 8 м/с. 9-10 травня погода налагодиться, очікується переважно ясне небо, вдень до +18°. Температура води в Чорному морі біля Одеси +13°. Біля Кирилівки Азовське море прогріється до +14°.

На сході країни дощі пройдуть 8 травня. У неділю, 9 травня, негода вируватиме в Донецькій та Луганській областях. Тиждень почнеться з потепління до +17°, небо буде ясним майже всюди, але в Луганській області сонця буде небагато.

У центральній та північній частині країни 8 травня прохолодно, +12…+14° вдень, дощі, південно-західний вітер до 7 м/с. 9-10 травня очікується потепління, ясна погода, у понеділок очікуються комфортні +17...+18°, без опадів.

У Києві в суботу, 8 травня, прохолодно, денна температура +12°, вітер західний до 8 м/с. 9 травня ненабагато тепліше, вдень +14°, але дощі припиняться і сонця буде більше. Справжнє тепло прийде на наступному тижні, в понеділок буде +17°, легкий вітерець. Температура води в Дніпрі +11°.

«З 8 травня температура повітря в Україні то знижується, то підвищується, тиск росте, з суботи до неділі істотно – на 8-10 одиниць за добу. Метеозалежним людям необхідно в дні різкої зміни погоди контролювати артеріальний тиск. Наступного тижня 14-15 травня очікуються сильні магнітні бурі, варто бути уважними до змін в самопочутті», – зазначають у Sinoptik.ua.