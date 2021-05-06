Грози, мокрий сніг та до +21° - синоптики дали прогноз на вихідні

У п'ятницю, 7 травня, майже на всій території України очікуються короткочасні дощі, місцями грози.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

«7 травня мінлива хмарність. Вночі на Харківщині та Луганщині, вдень в Україні, крім південно-східної частини, короткочасні дощі, місцями грози. Вітер південний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с, вдень у західних, північних, більшості центральних та Одеській областях пориви 15-20 м/с», - йдеться в повідомленні.

Температура вночі становитиме 3-8° тепла (в Карпатах близько 0°), вдень 14-19°, на півдні та сході країни вночі 8-13°, вдень 17-22°.

У Києві 7 травня без опадів, лише в другій половині дня короткочасний дощ; в Київській області вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, місцями грози. Температура у столиці вночі 5-7° тепла, вдень 16-18°; по області вночі 3-8° тепла, вдень 14-19°.

У наступні два дні, 8-9 травня, в Україні зберігатиметься мінлива хмарність. 8 травня короткочасні дощі, окремі грози, на високогір'ї Карпат з мокрим снігом, вночі на південному сході, вдень у західних та більшості північних областей без істотних опадів; температура вночі 4-9° тепла (в Карпатах близько 0°), вдень 9-14° тепла, на півдні та сході країни вночі 8-13°, вдень 15-20°.

9 травня в Україні без опадів, лише у східній частині часом дощ; температура вночі 1-6° тепла, у західних, північних, більшості центральних областей на поверхні грунту заморозки 0-4°, вдень 12-17° тепла, на Закарпатті до 21°.

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У столичному регіоні 8 травня вночі короткочасні дощі, окремі грози, вдень без істотних опадів; температура вночі 4-9°, вдень 9-14°.

9 травня без опадів; температура вночі 1-6° тепла, на поверхні грунту заморозки 0-2°, вдень 12-17° тепла.

Впродовж 10-11 травня в Україні, за прогнозами синоптиків, без опадів, лише у східній частині невеликі короткочасні дощі, окремі грози.

Температура вночі 3-9° тепла; вдень 14-19°, у західних, 11 травня і в північних областях 18-23°, у східних областях, 11 травня і в Приазов'ї та Криму 10-15°.

У Києві на 10-11 травня без опадів. Температура вночі 3-8° тепла; вдень 10 травня 14-19°, 11 травня 18-23°.