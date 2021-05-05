Квітень у Києві був на 2° холодніший за кліматичну норму

У Києві середньомісячна температура квітня становила +8,0°С.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

«За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського середньомісячна температура квітня у Києві становила +8,0°С, що на 2°С нижче за кліматичну норму», - ідеться в повідомленні.

Читайте також: Температура у Києві побила черговий рекорд

Найхолодніше було 8 квітня, коли мінімальна температура опустилась під ранок до мінус 0,5°С, а найтепліше - 30 числа, коли максимальна температура піднялась до +22,0 градусів.

«Опадів на проспекті Науки випало близько до норми - 45 мм, що на 3 мм більше за середні багаторічні показники», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 24 січня у столиці, вперше за 141 рік середньодобова температура повітря становила +4,4°С, що на 0,6°С вище рекордного значення температури для цього дня 1971 року.