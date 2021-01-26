Температура у Києві побила черговий рекорд

У Києві 25 січня середньодобова температура повітря становила +5,5°С, що на 0,9°С вище рекордного значення температури для цього дня 1993 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

«25 січня у Києві середньодобова температура повітря становила +5,5°С, що на 0,9°С вище рекордного значення температури для цього дня 1993 року. Максимальна температура у столиці піднялась до +6,8°С, таким чином перевищивши попередній рекорд для цього дня 1993 та 2002 років на 0,3°С», - йдеться в повідомленні.

Мінімальна температура 25 січня не опустилась нижче +4,4°С, що на 2,4°С тепліше, ніж це було у 1993 році, додали метеорологи.

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Як повідомлялося, 24 січня у Києві вперше за 141 рік середньодобова температура повітря становила +4,4°С.

Минулий рік у столиці став найтеплішим за всю історію метеоспостережень, встановивши 36 температурних рекордів.