У неділю Київ встановив температурний рекорд

У Києві у неділю вперше за 141 рік середньодобова температура повітря становила +4,4°С.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського 24 січня у Києві, вперше за 141 рік середньодобова температура повітря становила +4,4°С, що на 0,6°С вище рекордного значення температури для цього дня 1971 року. Кліматична норма (1991-2020 рр.) перевищена на 9,1°С, що відповідає погоді початку листопада", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що максимальна температура у столиці піднялась до +8,6°С, таким чином перевищивши попередній рекорд для цього дня далекого 1899 року на 0,2°С.