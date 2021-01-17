Синоптик попереджає про значний метеорологічний стрибок

Морози в Україні триватимуть до 20 січня.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбук пише синоптик Наталія Діденко.

За її словами, морози протривають до Івана.

«21 січня прийде до нас інша повітряна маса, явно тепліша, тому метеозалежним людям - приготуватися, бо стрибок буде значним: від -20 градусів вночі до +1+3 градусів вдень», - пише Діденко.

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Як передавав Укрінформ, у неділю, 17 січня, в Україні збережеться холодна погода з температурою вночі 17-22° морозу, у північних, північно-східних областях до мінус 25°, вдень 11-16° морозу.