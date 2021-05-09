Антициклон Utine несе в Україну сонячну погоду

Антициклон Utine принесе в Україну сонячну погоду, повітря прогріється до +12+17 градусів, у західних областях до +14+19 градусів.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбук пише синоптик Наталка Діденко.

«Завдяки візиту антициклону на ім'я Utine прибуде до нас сонячна погода, яка в змозі прогріти в неділю повітря до +12+17 градусів, у західних областях до +14+19 градусів», - йдеться у дописі.

Ніч на понеділок, за словами Діденко, також обіцяє Україні подекуди заморозки.

«Тому почекайте до дня понеділка виносити чи саджати квіти на відкриті тераси», радить вона.

«Вдень 10-11-го травня в Україні потепліє до +15+22 градусів, на Сході ще буде свіжіше, +11+16 градусів», - прогнозує синоптик.