Антициклон Utine несе в Україну сонячну погоду
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Укрінформ
Антициклон Utine принесе в Україну сонячну погоду, повітря прогріється до +12+17 градусів, у західних областях до +14+19 градусів.
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбук пише синоптик Наталка Діденко.
«Завдяки візиту антициклону на ім'я Utine прибуде до нас сонячна погода, яка в змозі прогріти в неділю повітря до +12+17 градусів, у західних областях до +14+19 градусів», - йдеться у дописі.
Ніч на понеділок, за словами Діденко, також обіцяє Україні подекуди заморозки.
«Тому почекайте до дня понеділка виносити чи саджати квіти на відкриті тераси», радить вона.
«Вдень 10-11-го травня в Україні потепліє до +15+22 градусів, на Сході ще буде свіжіше, +11+16 градусів», - прогнозує синоптик.