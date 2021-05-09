Від нічних заморозків до +24° вдень: куди прийде весняне тепло

У понеділок в Україні опади ймовірні лише у східних областях, уночі 1-6° тепла, заморозки на поверхні ґрунту та в повітрі, вдень 16-21° тепла, на заході країни до 24°.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Без опадів, лише у східних областях вдень короткочасні дощі, подекуди грози. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с; на Лівобережжі - північно-західний, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, в Україні, крім крайнього заходу та узбережжя морів, заморозки на поверхні ґрунту 0-5°, у північних та більшості центральних областей і в повітрі 0-3°; вдень 16-21° тепла, на заході країни до 24°, у східних областях 10-15°", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області опади не прогнозуються. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. У столиці температура вночі 2-4° тепла, заморозки на поверхні ґрунту 0-2°; вдень 17-19° тепла, на Київщині вночі заморозки у повітрі 0-3°; вдень температура 16-21° тепла.

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Згідно з прогнозом на 11-12 травня, у східній частині, Приазов'ї та Криму, вдень 12 травня в Україні, крім заходу, короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без опадів.

Вітер південно-східний з переходом на північно-східний, 7-12 м/с, на Лівобережжі місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 4-9° тепла; вдень 11 травня 18-23°, на Закарпатті до 26°, у східних областях, 12 травня в Україні, крім заходу, 12-17°.

На Київщині 11-12 травня без опадів, лише вдень 12 травня короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-9° тепла; вдень 11 травня 18-23°, 12 травня 12-17°.

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Синоптики прогнозують 13-14 травня у західних областях помірні дощі, на решті території невеликі короткочасні дощі (на півдні та сході переважно без опадів), подекуди грози.

Температура вночі 13 травня 4-10°, 14 травня 7-13°; вдень 13 травня 14-20°, у східній та південно-східній частинах країни 18-24°, 14 травня підвищення температури на 3-5°.

У столичному регіоні 13-14 травня невеликі короткочасні дощі (вночі місцями), подекуди грози. Температура 13 травня вночі 4-9°, вдень 15-20°; 14 травня вночі 7-12°, вдень 18-23°.