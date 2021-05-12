В Україні прогнозують спеку до +30°, але з грозами

У четвер, 13 травня, в Україні мінлива хмарність, вночі на Закарпатті, в Карпатах, східних та північно-східних областях, вдень в західній частині короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без істотних опадів.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

За даними синоптиків, вітер завтра буде південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-9°, на Закарпатті до 12° тепла; вдень 14-19°, у східних та південно-східних областях 19-24°.

14-15 травня в Україні мінлива хмарність. У західних, північних та більшості центральних областей невеликі короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без істотних опадів. Вітер південний, південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°; вдень 18-23°, у східних та місцями південних областях 24-29°.

16 травня у західних областях, вдень і у південній частині та центральних областях, 17 травня на Правобережжі України, короткочасні дощі, місцями грози; на решті території без опадів. Температура вночі 10-16°, у західних областях 16 травня 5-10°, 17 травня 9-14°; вдень 21-27°, 17 травня на південному сході та сході країни місцями до 30°.

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У столичному регіоні 13 травня - мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура по Києву вночі 6-8° тепла, вдень 16-18°; по області вночі 4-9° тепла, вдень 14-19°.

14-15 травня у столиці також очікується мінлива хмарність. Невеликі короткочасні дощі (15 травня - місцями), грози. Вітер південний, південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 18-23°.

16 травня у Києві буде без опадів, 17 травня короткочасний дощ, місцями гроза. Температура вночі 10-15°, вдень 22-27°.