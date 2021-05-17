Негода пошкодила обладнання Херсонобленерго – сервіси підприємства не працюють

На Херсонщині через негоду та значну грозову перенапругу пошкоджено енергообладнання АТ «Херсонобленерго»: не працюють сервіси, знеструмленими залишаються 50 населених пунктів повністю та 12 частково.

Про це компанія повідомляє у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«У зв‘язку з погодними умовами та значною грозовою перенапругою виникло пошкодження енергообладнання АТ «Херсонобленерго»», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, пошкоджено обладнання зв‘язку, телемеханіки та обладнання головної будівлі товариства. Через це тимчасово не працюють усі сервіси, кол-центр та центр самообслуговування.

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Станом на 8 годину у Херсонській області відключено 7 підстанцій 35кВ, 48 ліній 10кВ. Знеструмлені 50 населених пунктів повністю та 12 частково, найбільше - у Високопільському районі, де 19 населених пунктів повністю залишились без електропостачання та 4 частково, у Каховському районі - 16 н.п. повністю та 5 частково, повідомили у Херсонобленерго.

Аварійні бригади з 3 години ночі в посиленому режимі працюють над усуненням наслідків аварії. Електропостачання буде поступово відновлюватися, запевняють у компанії.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні через негоду знеструмлено 120 населених пунктів у п'яти областях.