Негода влаштувала блекаут у 120 населених пунктах України

В Україні через негоду знеструмлено 120 населених пунктів у п'яти областях.

Про це повідомляє ДСНС, передає Укрінформ.

"Уунаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 120 населених пунктів у 5 областях", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у Дніпропетровській області без електропостачання залишилося 59 населених пунктів, у Херсонській – 29, у Кіровоградській – 27, у Черкаській – 3 та у Житомирській – 2.

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До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.