Аеропорт Ужгорода не зміг прийняти тестовий рейс із Києва через негоду

Літак, який у п'ятницю в тестовому режимі вилетів з Києва до Ужгорода, перенаправили до Львова, через несприятливі погодні умови на Закарпатті.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила речниця аеропорту «Львів» Наталія Пиртик.

«Літак, який сьогодні зранку вилетів з аеропорту Бориспіль і прямував до Ужгорода, перенаправили до нас, в аеропорт «Львів», оскільки зараз на Закарпатті несприятливі погодні умови. Орієнтовно очікуємо приземлення о 12:30», - зазначила Пиртик.

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Першим про те, що Ужгород не зміг прийняти тестовий літак з Києва через погані погодні умови повідомив журналіст Віталій Глагола. На літак чекали журналісти, яким мали урочисто повідомити про відновлення рейсів з Ужгорода до столиці та представити літак ATR, на якому відновлюватимуть авіасполучення з обласним центром Закарпаття.

«Сьогодні літак вилетів з аеропорту Київ (Бориспіль), але аеропорт Ужгорода не зміг прийняти літак через погані погодні умови. Рейс із народними депутатами, керівництвом Державіаслужби та компанії Windrose приземлиться в аеропорту Львів», - повідомив Глагола.

За його словами є варіант, що у Львові літак буде до покращення погоди, аби із делегацією таки прилетіти в Ужгород до кінця дня.

Як повідомляв Укрінформ, Авіакомпанія Windrose (Роза вітрів) у червні 2021 року планує запустити регулярні авіарейси по трьох напрямках: Київ - Ужгород - Київ, Київ - Чернівці - Київ та Київ - Кривий Ріг - Київ.