На Закарпатті за три роки планують звести аеропорт

У Закарпатській області за програмою Президента «Велике будівництво» протягом трьох років збудують новий аеропорт, що допоможе економічному розвитку регіону.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Закарпатської обласної державної адміністрації.

Новий аеропорт буде розташований на території Мукачівської територіальної громади. За зразок візьмуть летовище у Хорватії.

«Враховуючи географічне розташування, майбутній аеропорт буде мати оптимальну локацію, яка дозволить безперешкодно забезпечувати Закарпаттю повітряно-транспортні послуги. Орієнтовний термін будівництва складає близько 3 років», - повідомили в ОДА.

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На розробку документації для Закарпатського аеропорту вже виділили із бюджету 30 млн грн. Також очікується субвенція у розмірі 4 млрд грн. За попередніми підрахунками, будівництво злітно-посадкової смуги коштуватиме 3 млрд гривень, ще 1 млрд витратять на решту об’єктів інфраструктури.

Представники Мукачівської громади, разом із обласною адміністрацією та радою, а також представниками ДП «Фінансування інфраструктурних проєктів» підписали меморандум про співпрацю в проєктуванні та будівництві нового аеропорту.

«Це критично важливий державний інфраструктурний проєкт, який сформує область як міжнародну транспортну платформу для успішного ведення бізнесу, залучення внутрішніх і зовнішніх інвестицій, розвитку туризму та економічного потенціалу всієї країни», - заявив голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков.

Як повідомляв Укрінформ, координатор «Великого будівництва» заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко заявляв, що цього року в рамках програми буде розвиватись мережа регіональних авіахабів. Планується, що протягом кількох років у невеликих містах з’явиться 16 нових аеропортів.

Фото: Закарпатська ОДА