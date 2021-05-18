Негода знеструмила вісім населених пунктів у двох областях

В Україні через негоду знеструмлені 8 населених пунктів у 2 областях.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«Станом на 7 год. 18 травня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 8 населених пунктів у 2 областях, а саме: Дніпропетровська – 7 та Херсонська – 1. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго», - зазначається у повідомленні.

Крім того, на території Каховського, Бериславського та Скадовського районів Херсонської області внаслідок погіршення погодних умов (гроза, шквали та пориви вітру) пошкоджено покрівлі 107 будівель (96 приватних будинків, 3 школи, 2 ДНЗ, 2 амбулаторії, 3 будівлі сільських рад та 1 будинок культури). Жертв та постраждалих немає. Підрозділи ДСНС не залучалися.

У м. Жмеринка Вінницької області внаслідок інтенсивних опадів сталося підтоплення 8 дворогосподарств. Для відкачування води від ДСНС залучалось 8 осіб та 3 одиниці техніки. Роботи завершені.