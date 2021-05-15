Рятувальники показали, як відновлюють зруйновані окупантами будинки

На Донеччині підрозділи ДСНС цьогоріч вже відновили у прифронтових населених пунктах 212 будинків, пошкоджених російськими окупантами.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Донецькій області, передає Укрінформ.

«Надзвичайники здійснюють усі необхідні ремонтні роботи у будинках, що були пошкоджені в результаті обстрілів. Вже відновлено 212 будинків. Роботи тривають, в планах у рятувальників відновити якомога більше осель», - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що в результаті бойових дій було пошкоджено чимало житлових будинків мирних жителів Донеччини. Самостійно відновити будинки для більшості людей – неможливо, адже переважна більшість громадян – це самотні літні люди, пенсіонери, багатодітні родини.

На Донеччині підрозділи ДСНС відновили 212 будинків / Фото: ДСНС

Як повідомлялося, на Донеччині з 1 квітня 2021 року рятувальники з різних регіонів країни відновлюють будинки, пошкоджені через бойові дії російськими окупантами. Всього залучено 150 рятувальників з різних регіонів.

Донецькою областю з матеріального обласного резерву закуплені і виділені необхідні будівельні матеріали, які передано ремонтним бригадам, сформованим з працівників ДСНС.

В минулому році на Донеччині спільними зусиллями працівників ДСНС відновили понад 1300 житлових будинків вздовж усієї лінії розмежування.

Із початку ведення бойових дій у регіоні на територіях, підконтрольних українській владі, було зруйновано та пошкоджено 13 255 житлових будинків усіх форм власності.