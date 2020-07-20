За тиждень на Донбасі відновили ще 44 будинки - штаб ООС

Співробітники ДСНС зі складу Об'єднаних сил протягом минулого тижня на Донбасі відновили 44 будинки та знешкодили майже 800 вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

"Протягом минулого тижня підрозділи ДСНС зі складу Об'єднаних сил активно залучалися як до ліквідації пожеж на Донбасі, так і піротехнічних робіт, ремонту пошкоджених будинків та допомагали людям, які перетинають контрольні пункти в’їзду/виїзду. Так, піротехнічні підрозділи ДСНС виконували роботи з очищення від вибухонебезпечних предметів місцевості, об’єктів життєзабезпечення та інфраструктури, супроводжували аварійні бригади комунальних підприємств під час проведення ремонтних та профілактичних робіт на об’єктах електро та водопостачання. Також, піротехніками ДСНС було обстежено 42 гектари території Донецької та Луганської областей, в результаті чого вони вилучили та знешкодили 792 вибухонебезпечних предметів", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, упродовж тижня рятувальники відновили 44 будинки, з початку проведення ООС – 783, а загалом від початку війни на Донбасі - 1326.

Крім того, минулого тижня рятувальники надали допомогу 92 особам в контрольних пунктах в’їзду/виїзду.

Фото: штаб ООС