Курортний Бердянськ на дві доби залишиться без водопостачання

У Бердянську 22 та 23 травня буде тимчасово припинено водопостачання задля підготовки потужностей Бердянськводоканалу до курортного сезону.

Відповідна інформація оприлюднена на сайті КП “Бердянськводоканал”, передає Укрінформ.

“На підставі Розпорядження міського голови № 139-р від 17 травня 2021 року “Про тимчасове зупинення водопостачання міста 22-23 травня 2021 року”, з метою підготовки потужностей КП “Бердянськводоканал” БМР до роботи під час курортного сезону 2021 року: з 00:00 години 22 травня 2021 року до 22:00 години 23 травня 2021 року буде припинено подачу води на місто”, – йдеться у повідомленні.

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Адміністрація КП “Бердянськводоканал” просить мешканців міста та відпочивальників зробити необхідний запас води.

Окрім планових робіт з промивки системи, в цей період КП “Бердянськводоканал” проведе заміну частини аварійної ділянки на колекторі, що на Мелітопольському шосе.