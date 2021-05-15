Кам'янець-Подільський замок: цикл «Фортеці України»

Старий замок - фортеця-форпост закладена ще за часів Київської Русі в XI столітті

Середньовічний Кам'янець, розташований на півострові посеред "петлі" каньону річки Смотрич, з трьох сторін захищений неприступними 30-метровими урвищами - єдиним слабким місцем залишався неширокий перешийок. Саме перед цим перешийком і заклали спершу дерев'яну, а з XIV століття кам'яну фортецю

За матеріалами ЗМІІ, попередні випуски циклу див. тут