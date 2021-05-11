Трьох ведмедів з Прикарпаття за рішенням суду перевезли у реабілітаційний центр на Хмельниччині

Трьох ведмедів, яких незаконно утримували в неволі на Прикарпатті, перевезли до реабілітаційного центру «Парк хижаків Арден» у нацпарку «Подільські Товтри» на Хмельниччині. Звірів вилучили за ухвалою суду.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє група UAnimals на своїй сторінці у Фейсбуці.

«Троє червонокнижних ведмедів уперше «на волі». Після років ув’язнення Василь, Тайсон і Василина вперше побачили дерева. Цих трьох червонокнижних ведмедів незаконно тримали ув’язненими в тісній клітці з порушенням усіх можливих умов утримання на території підприємства «Явсон» в Івано-Франківській області. Після внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 299 кримінального кодексу України «Жорстоке поводження з тваринами» та в межах досудового розслідування, за ухвалою суду, трьох бранців було вилучено та перевезено до Реабілітаційного центру «Парк хижаків Арден», – повідомляє UAnimals.

За їхньою інформацією, остаточне рішення щодо майбутньої долі червонокнижних ведмедів має ухвалити місцевий суд.

«Нарешті ведмеді мають вільний простір для пересування, постійний доступ до води та можливість нормально харчуватися», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на ведмедів чекає ветеринарний огляд, оскільки їх вилучили «в дуже занедбаному стані».

Як повідомляв Укрінформ, для перевірки стану ведмедів підприємство «Явсон» не допускало Державну інспекцію Карпатського округу і відмовлялося добровільно передати тварин до реабілітаційного центру.

Фото: скріншот відео UAnimals