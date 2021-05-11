Трьох ведмедів з Прикарпаття за рішенням суду перевезли у реабілітаційний центр на Хмельниччині

Трьох ведмедів з Прикарпаття за рішенням суду перевезли у реабілітаційний центр на Хмельниччині

Укрінформ
Трьох ведмедів, яких незаконно утримували в неволі на Прикарпатті, перевезли до реабілітаційного центру «Парк хижаків Арден» у нацпарку «Подільські Товтри» на Хмельниччині. Звірів вилучили за ухвалою суду.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє група UAnimals на своїй сторінці у Фейсбуці.  

«Троє червонокнижних ведмедів уперше «на волі». Після років ув’язнення Василь, Тайсон і Василина вперше побачили дерева. Цих трьох червонокнижних ведмедів незаконно тримали ув’язненими в тісній клітці з порушенням усіх можливих умов утримання на території підприємства «Явсон» в Івано-Франківській області. Після внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 299 кримінального кодексу України «Жорстоке поводження з тваринами» та в межах досудового розслідування, за ухвалою суду, трьох бранців було вилучено та перевезено до  Реабілітаційного центру «Парк хижаків Арден», – повідомляє UAnimals.

За їхньою інформацією, остаточне рішення щодо майбутньої долі червонокнижних ведмедів має ухвалити місцевий суд.

Читайте також: У реабілітаційному центрі «Синевир» помер косівський ведмідь Юра

«Нарешті ведмеді мають вільний простір для пересування, постійний доступ до води та можливість нормально харчуватися», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на ведмедів чекає ветеринарний огляд, оскільки їх вилучили «в дуже занедбаному стані».

Як повідомляв Укрінформ, для перевірки стану ведмедів підприємство «Явсон» не допускало Державну інспекцію Карпатського округу і відмовлялося добровільно передати тварин до реабілітаційного центру. 

Фото: скріншот відео UAnimals

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-