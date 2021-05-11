У реабілітаційному центрі «Синевир» помер косівський ведмідь Юра

У реабілітаційному центрі «Синевир» помер ведмідь Юра, якого вилучили у власника з міста Косів.

Як передає Укрінформ, про це повідомив екскурсовод Гуцульщини і мешканець міста Косів Андрій Перкатюк у групі «Місто Косів» у Фейсбуці.

«Шановні косівчани, мені важко про це вам спокійно писати! Сьогодні помер в реабілітаційному центрі «Синевір» наш улюбленець - косівський ведмідь Юра», - написав він.

Як зазначив автор посту, подробиць смерті ведмедя ще немає.

Раніше Андрій Перкатюк повідомляв, що ведмідь Юра, якого забрали з туристичного комплексу «Байка» у притулок «Синевир», живе у малій клітці і потребує кращого раціону.

Як повідомляло агентство, передати Юру у ведмежий притулок власник тварини погодився під тиском екоактивістів. Ведмідь проживав на території туристичного комплексу «Байка» у вольєрі з двома барлогами і перебував під наглядом ветеринарів, бо від народження мав вади зору.

Раніше Державна екологічна інспекція Карпатського округу повідомляла про те, що спільно зі спеціалістами ветеринарної служби здійснила позапланову перевірку Косівського туристичного центру «Байка». Інспектори надали припис відпочинковому комплексу привести умови утримання ведмедя у відповідність із чинним законодавством. У разі невиконання припису протягом місяця Держекоінспекція обіцяла вилучити тварину, яка буде передана до спеціалізованого центру.

14 квітня бурого ведмедя Юру привезли у Центр реабілітації у ННП «Синевир» на Закарпаття. У Юри виявили ознаки ожиріння — він важить понад 400 кг. Фахівці вважають – це від того, що утримували ведмедя в тісній клітці, де він мало рухався.