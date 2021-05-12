10 фактів про Грецію та перевірений маршрут диво-островами

Відпочиньмо як Мерилін Монро на острові Спецес або як хіпі на Криті

З 14 травня Греція відкриває свої кордони для туристів. Знов будуть пакетні тури, знайомі багатьом курорти, тепле море і грецький колорит. А може, час відкрити для себе нові точки на карті Балкан? Непопсові маршрути, яскраві нерозкручені грецькі перлинки? Ексклюзивно для «Укрінформу» Макс Узол, український тревел-блогер, журналіст та телеведучий (хардкор-реаліті «У кого більше?», Новий канал) розповів цікаві факти про цю країну та порадив нестандартний маршрут островами. Ще й поділився лайфхаками для комфортної організації самостійної подорожі до цієї багатогранної країни.

Фото з архіву Макса Узола

Кілька грецьких островів (а їх у Греції близько 1200, не рахуючи скельних виступів) Макс Узол та його дружина Оля Манько, завзяті мандрівники, рекомендують українцям особливо. Кажуть, вони здивують нас своєю красою та особливими краєвидами. А головне – вони ще не дуже розкручені й заповнені масовими потоками туристів, а тому неодмінно мусять бути побаченими саме зараз.

Крит – це не тільки міфи

Матала / Фото: Pixabay

Крит – найбільший та, завдяки міфології, найвідоміший острів Греції. Якщо вірити легендам, саме тут народився і зростав головний бог-олімпієць Зевс і жив у лабіринті страшний Мінотавр. Попри популярність, острів все ще має кілька нерозкручених, але дуже оригінальних місць. Наприклад, село Матала. Його особливість – у скелі цікавої форми, до якої прилягає пляж. Виглядає вона, ніби гора з багатоярусними довгими балконами, в яких люди прорили печери – у 1960-ті там жили хіпі з різних куточків світу. Більше того, там свого часу мешкали навіть такі зірки, як співак Боб Ділан і співачка Джоні Мітчелл. Наразі люди в печерах не живуть, але вони відкриті для відвідування туристами. А для любителів пікантного відпочинку поруч є нудистський пляж.

Павичевий острів Кос

Фото: Pixabay

Найпопулярніше місце на цьому острові – храм Асклепіон, присвячений покровителю медицини Ескулапу. За легендою, саме тут навчався батько медицини Гіппократ, утім, це вам і так будуть розповідати туроператори та місцеві мешканці. А ми ділимося місцем, яке ви явно не очікуєте побачити на грецькому острові… Це – ліс із павичами! Тут по сусідству з котами живуть сотні павичів – без кліток та будь-яких огорож. Вони гуляють галявинами, стрибають по деревах, розпускають свої дивовижні хвости, а інколи навіть дозволяють взяти себе на руки! І не менш приємний факт: вхід у ліс із павичами – безкоштовний.

Лише для аристократів і для нас

Вулиця Лістон, Корфу / Фото: Jørn Lund

Корфу – колоритний острів, який поєднує в собі грецький, англійський, венеційський та французький стилі. Найголовніше – те, наскільки гармонійно вони виглядають! Наприклад, центральна пішохідна вулиця Лістон (місто Керкіра) була побудована на початку ХІХ століття французькими завойовниками, тож вона як дві краплі води схожа на паризьку вулицю Ріволі. У давнину гуляти вулицею дозволяли лише аристократам, чиї імена були внесені до спеціального списку. І лише після звільнення Корфу від загарбників вулиця стала доступною для всіх. Наразі Лістон – улюблене місце туристів, тут можна знайти не лише затишні кафе та пекарні, а й величезне поле для крикету!

На катері-таксі до острова Спецес

Фото: Unsplash

Колись на цьому острові будували свої маєтки грецькі багачі, завдяки чому в середині ХХ століття Спецес став дуже популярним серед голлівудських зірок, яких вабили розкішні вілли на тлі чарівної природи. Легендарним місцем встиг стати гранд-готель Poseidonion – саме тут свого часу жили Елізабет Тейлор, Мерилін Монро, Боббі Кеннеді, Інгрід Бергман. Крім цього, острів прославив письменник Джон Фаулз у своєму романі «Маг» – сюжет розгортається на вигаданому острові Фраксос, що повністю списаний зі Спецеса. А ще тут практично неможливо побачити автомобілі – місцеві та туристи пересуваються на катерах-таксі та возах, запряжених кіньми.

Подорож з комфортом: топ-10 порад від досвідченого мандрівника

Не завадить знати про деякі особливості грецьких порядків та менталітету – чим краще поінформований, тим менше стресу. Наш експерт попереджає про головні моменти, що можуть дещо зіпсувати настрій туриста, якщо їх не врахувати.

1. Найзручніше летіти в Афіни з Києва. Частенько можна зловити лоукост, де ціна квитка буде лише 15-20 євро. Та сидіти в столиці Греції більше двох днів не варто. Всі найцікавіші пам’ятки подивитися встигнете, а розчаруватися – ні. Річ у тім, що Афіни – доволі брудне місто, де вулицями гуляє немало безхатьків. «До слова про найцікавіші пам’ятки: я раджу розпочати з Акрополя, далі відвідати театр Діоніса та Храм Зевса Олімпійського, потім вирушити до Національного саду та пляжу Фалірон, – малює маршрут Макс. – Подивилися? Гайда на острови».

Фото з архіву Макса Узола

2. Подорожуючи Грецією, варто орендувати авто. Орендувати авто в Греції краще в місцевих конторах – так можна добре зекономити. Їх досить багато. Головне – спитати в місцевих. «Якось ренткар нам порекомендував священник, якого я зустрів просто на пляжі», – розповідає досвідчений мандрівник.

3. Якщо не орендуєте автомобіль, то можете скористатися громадським транспортом. В автобусів і паромів у Греції є графік, але ходять вони як прийдеться. Це треба враховувати. Крім того, тут трохи складніша, аніж в Україні, система купівлі квитків і вони бувають різного терміну дії, деякі розраховані на кілька видів транспорту і швидку пересадку з одного на інший.

Фото з архіву Макса Узола

4. Сієста! У Греції вона теж є. В обідній час чимало закладів зачиняються. Тому варто купити все потрібне до сієсти. А вихідні тут взагалі святе: ресторани-кафе ще працюють, а супермаркети – зась. Тому в п’ятницю увечері вони повні греків, що скуповують купу товарів. Бо до понеділка харчі зможете дістати хіба у маленьких продуктових магазинчиках, що переважно торгують снеками.

5. Греки – дуже непунктуальні. Запізнитися на пів години чи годину – це норма. Південний менталітет, нічого не вдієш.

Фото з архіву Макса Узола

6. У Греції класне фрапе! Це холодна кава з льодом. Тут її роблять з дешевої розчинної кави, але вона дуже смачна! Цікавий факт, що всі таксисти в Афінах їздять із цим напоєм, щоб збадьоритися й охолонути.

7. Часто в кафешках не приймають картки. І це не тому, що не працює термінал. Там просто не хочуть платити податки. Тож враховуйте це теж.

8. Грецький салат – «маст іт»! Тут його готують абсолютно інакше, аніж у нас. У Греції все ріжуть великими шматками, оливки настоюють у спеціальному маринаді, а подають салат зазвичай у великій мисці з величезним шматком сиру фета зверху. Порції, до слова – гігантські порівняно з українськими.

9. У Греції дуже багато гірських доріг. Ще з цікавого про дороги – там багато замальованих знаків і поламаних камер. Так водії протестували проти контролю та обмеження швидкості. І більшість з них і досі женуть з перевищенням швидкості.

Фото з архіву Макса Узола

10. Ще грецькі водії часто «підпирають» на світлофорах і поворотах. Та й взагалі паркуються не надто обережно. Нерідко розштовхують сусідні тачки. Тому більшість машин у країні – побиті й подряпані. Тут на такі речі ніхто не звертає уваги, а автомобілі для оренди добряче застраховані. Але не варто випробовувати вдачу. «Моя порада: будьте дуже обережними на дорогах, якщо орендуєте авто», – каже Макс.

Тетяна Негода, Київ

Перше фото: Photo by Lorenzo Spoleti on Unsplash