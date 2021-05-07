Найбільше в Україні лавандове поле висадили на Буковині
Про це кореспондентові Укрінформу розповів голова Хотинської громади Андрій Дранчук.
"Оскільки є земельні ділянки, які не підходять під вирощування плодово-ягідних культур чи під посів зернових, ми вирішили запропонувати місцевим фермерам села Білівці нашої громади альтернативу – вирощувати лікарські рослини, зокрема лаванду. Виділили їм земельну ділянку, і фермери восени минулого року висадили близько 10 гектарів лавандового поля. Цього року висадять ще 5 гектарів", – сказав Дранчук.
Отже, це буде найбільше лавандове поле в Україні. За словами посадовця, у планах місцевих підприємців – не лише демонстрація квітів туристам, а й створення кооперативу та закупівля обладнання для перероблювання лаванди на олію. Відповідний проєкт уже поданий до Державного фонду регіонального розвитку.
"Через обмежене фінансування минулого року цей проєкт не відібрали. Але ми знову його подали до ДФРР і сподіваємося, що цього року нам таки пощастить і ми реалізуємо наші плани. Також у нас є домовленість про залучення інвестицій для реконструкції старовинного будинку місцевого пана, який заснував село Білівці, на готельний комплекс. Паралельно ми розробляємо новий туристичний маршрут, який пролягатиме Хотинською фортецею з відвідуванням найбільшого в Україні лавандового поля", – додав голова Хотинської ТГ.
За словами посадовця, успіх такого проєкту допоможе зупинити виїзд місцевих мешканців за кордон та привабить у регіон ще більше туристів.
Для того, щоб лаванда почала масово квітнути, потрібно до трьох років. Тому вже наступного року в Хотинській ОТГ очікують масового цвітіння найбільшого в Україні лавандового поля.