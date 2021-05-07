Найбільше в Україні лавандове поле висадили на Буковині

У селі Білівці Хотинської територіальної громади місцеві фермери висадили найбільше лавандове поле в Україні – на 10 гектарах землі.

Про це кореспондентові Укрінформу розповів голова Хотинської громади Андрій Дранчук.

"Оскільки є земельні ділянки, які не підходять під вирощування плодово-ягідних культур чи під посів зернових, ми вирішили запропонувати місцевим фермерам села Білівці нашої громади альтернативу – вирощувати лікарські рослини, зокрема лаванду. Виділили їм земельну ділянку, і фермери восени минулого року висадили близько 10 гектарів лавандового поля. Цього року висадять ще 5 гектарів", – сказав Дранчук.

Отже, це буде найбільше лавандове поле в Україні. За словами посадовця, у планах місцевих підприємців – не лише демонстрація квітів туристам, а й створення кооперативу та закупівля обладнання для перероблювання лаванди на олію. Відповідний проєкт уже поданий до Державного фонду регіонального розвитку.

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"Через обмежене фінансування минулого року цей проєкт не відібрали. Але ми знову його подали до ДФРР і сподіваємося, що цього року нам таки пощастить і ми реалізуємо наші плани. Також у нас є домовленість про залучення інвестицій для реконструкції старовинного будинку місцевого пана, який заснував село Білівці, на готельний комплекс. Паралельно ми розробляємо новий туристичний маршрут, який пролягатиме Хотинською фортецею з відвідуванням найбільшого в Україні лавандового поля", – додав голова Хотинської ТГ.

За словами посадовця, успіх такого проєкту допоможе зупинити виїзд місцевих мешканців за кордон та привабить у регіон ще більше туристів.

Для того, щоб лаванда почала масово квітнути, потрібно до трьох років. Тому вже наступного року в Хотинській ОТГ очікують масового цвітіння найбільшого в Україні лавандового поля.