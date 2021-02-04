У Маріїнському палаці вже провели 70 екскурсій для дітей – перша леді

У Маріїнському палаці після реставрації провели вже 70 екскурсій для дітей, на яких побувало понад тисячу школярів.

Як передає Укрінформ, про це повідомила у Фейсбуці дружина Президента Олена Зеленська.

Вона зазначила, що дуже любить історичні пам’ятки, тому у вересні минулого року, коли Маріїнський палац після 12 років реставрації відкрив двері для відвідувачів, ініціювала «дитячий день» з безкоштовними екскурсіями для школярів.

«Сьогодні працівники Маріїнського палацу святкують невеличкий, але важливий ювілей – 70-ту екскурсію для дітей. За цей час у «дитячий день» до палацу навідалися понад тисячу школярів. Серед них – діти 2-11 класів, діти з вадами слуху та аутизмом зі спеціалізованих навчальних закладів», – написала перша леді.

Вона привітала працівників палацу з цією подією та подякувала за їхню працю й гостинність.

«Попереду ще багато «четвергів», екскурсій і допитливих дітей. Нехай історія стає для нас ближчою», – побажала Олена Зеленська.

Фото: instagram.com/olenazelenska_official