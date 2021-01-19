Для відзначення 400-річчя Хотинської битви організують триденний фестиваль

У Державному історико-архітектурному заповіднику «Хотинська фортеця» готуються до відзначення 400-річчя Хотинської битви, яка відбулася у 1621 році. На початку осені там планують організувати триденний фестиваль.

Про це кореспонденту Укрінформу розповіла директорка заповідника Єлизавета Буйновська.

"Наприкінці минулого року ухвалили постанову про відзначення пам'ятних дат на державному рівні, до якої увійшло і наше 400-річчя Хотинської битви. Попередньо мова йшла про те, що це буде триденний фестиваль із реконструкцією історичних подій. Також організують фотозони, дитячі інтерактивні локації та інші розважальні заходи", – повідомила Буйновська.

За її словами, крім українських реконструкторів історичних подій, на фестиваль у Хотині погодилися приїхати учасники з Польщі та Литви.

"Наразі ми маємо угоду з товариством військової реконструкції із Кам'янця-Подільського, ми заклали власні кошти на проведення реконструкції тих історичних подій. Також будуть залучені реконструктори з Польщі та Литви, які вже дали попередню згоду на участь у цих заходах. Попередньо обговорюються дати з 10 до 12 вересня. Саме на цей період погодилися приїхати реконструктори з Польщі, бо у них там дуже щільний графік. Але, можливо, що ці дати ще трохи посунуться. Сподіваємося, що до того часу вже не буде таких карантинних обмежень", – додала директорка заповідника.

Як відомо, з 2 вересня до 3 жовтня 1621 року під Хотином тривала битва між об’єднаними силами Речі Посполитої і українського козацтва під проводом Петра Сагайдачного з одного боку та військом Османської імперії з іншого.

Битва під Хотином стала завершальним етапом Хотинської війни 1620-1621 років – воєнного протистояння між султанською Туреччиною і Річчю Посполитою.

Польське військо (майже 31 тисяча вояків) зупинилося під Хотином. На допомогу йому прибуло козацьке військо (понад 14 тисяч осіб), у складі якого був і загін під проводом Петра Сагайдачного.

Жорстокі бої під Хотином тривали майже місяць, але завдяки козакам поляки вистояли. Зазнавши поразки, османський султан Осман II був змушений припинити війну.