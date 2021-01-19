Для відзначення 400-річчя Хотинської битви організують триденний фестиваль
Про це кореспонденту Укрінформу розповіла директорка заповідника Єлизавета Буйновська.
"Наприкінці минулого року ухвалили постанову про відзначення пам'ятних дат на державному рівні, до якої увійшло і наше 400-річчя Хотинської битви. Попередньо мова йшла про те, що це буде триденний фестиваль із реконструкцією історичних подій. Також організують фотозони, дитячі інтерактивні локації та інші розважальні заходи", – повідомила Буйновська.
За її словами, крім українських реконструкторів історичних подій, на фестиваль у Хотині погодилися приїхати учасники з Польщі та Литви.
"Наразі ми маємо угоду з товариством військової реконструкції із Кам'янця-Подільського, ми заклали власні кошти на проведення реконструкції тих історичних подій. Також будуть залучені реконструктори з Польщі та Литви, які вже дали попередню згоду на участь у цих заходах. Попередньо обговорюються дати з 10 до 12 вересня. Саме на цей період погодилися приїхати реконструктори з Польщі, бо у них там дуже щільний графік. Але, можливо, що ці дати ще трохи посунуться. Сподіваємося, що до того часу вже не буде таких карантинних обмежень", – додала директорка заповідника.
Як відомо, з 2 вересня до 3 жовтня 1621 року під Хотином тривала битва між об’єднаними силами Речі Посполитої і українського козацтва під проводом Петра Сагайдачного з одного боку та військом Османської імперії з іншого.
Битва під Хотином стала завершальним етапом Хотинської війни 1620-1621 років – воєнного протистояння між султанською Туреччиною і Річчю Посполитою.
Польське військо (майже 31 тисяча вояків) зупинилося під Хотином. На допомогу йому прибуло козацьке військо (понад 14 тисяч осіб), у складі якого був і загін під проводом Петра Сагайдачного.
Жорстокі бої під Хотином тривали майже місяць, але завдяки козакам поляки вистояли. Зазнавши поразки, османський султан Осман II був змушений припинити війну.