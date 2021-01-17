Прапор Івано-Франківська підняли на найвищому вулкані світу

Прапор Івано-Франківська активістка Христя Мохнацька підняла на найвищому вулкані світу на висоті майже 7 кілометрів.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це під час свого відеозвернення повідомив Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків.

«Дякую нашій активістці, невтомній Христі Мохнацькій, яка підкорила вулкан світу на висоті 6 893 метри і прапор Івано-Франківська був піднятий над цим найвищим вулканом», - наголосив Марцінків.

Сама мандрівниця на своїй сторінці у Фейсбуці зазначила, що найвищий вулкан світу, на якому вона підняла прапор Франківська, знаходиться в Чилі, в пустелі Атакама.

«Найвищий вулкан світу Охос дель Саладо 6893м! Івано-Франківськ на найвищому вулкані! Дякую Руслан Марцінків за віру, підтримку!», - написала Мохнацька.

Мандрівниця родом з Тернопільщини, до Івано-Франківська переїхала кілька років тому, щоб бути ближче до гір, де вона проводить увесь свій вільний час. Про підкорення своїх вершин Христя розповідає на сторінці Nova Gora у Фейсбуці.

Охос-дель-Саладо (исп. Ojos del Salado) — найвищий вулкан на землі.