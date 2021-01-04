На Прикарпатті фотографу Мирону Марецькому вдалося спіймати у кадр рисей, які живуть у Горганах.

Як передає кореспондент Укрінформу, Марецький виставив кілька унікальних фото на своїй сторінці у Фейсбуці.

На переконання заступника директора Галицького НПП Володимира Бучка, ці світлини вже можна назвати "кадром 2021 року", бо "вполювати" фото рисі, стверджує він, – великий фарт.

На Прикарпатті зробили рідкісні знімки рисі в природі / Фото: Мирон Марецький, Фейсбук

Рись (Lynx) – рід хижих ссавців з родини котових (Felidae). Містить 4 сучасні види, поширені в Євразії та Північній Америці. Рись – типова кішка, хоча завбільшки з великого пса, на якого частково схожа своїм зменшеним тілом та довгими ногами. У рисі дуже характерна голова: порівняно невелика, округла й дуже виразна. Від інших котячих рисі відрізняються коротким хвостом, китичками на кінцях вух і довгими вібрисами.

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Горгани – гірський масив, система гірських хребтів у зовнішній смузі скибових Українських Карпат. Розташований в Івано-Франківській та частково Закарпатській областях.