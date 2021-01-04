Новий рік на горі Піп Іван зустріли 20 людей

На горі Піп Іван Чорногірського хребта Новий рік зустріли два десятки людей.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у пресслужбі Управління ДСНС в Івано-Франківській області.

«У ніч з 31 грудня на 1 січня на гору Піп Іван піднялись 6 груп, тобто 20 людей», – йдеться у повідомленні.

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1 січня на Піп Іван піднялися 4 осіб. Тоді у горах сніжило.

Наразі на горі Піп Іван сніговий покрив становить близько 20 см.

Як відомо, Піп Іван (Піп Іван Чорногірський, або Чорна Гора) — одна з найвищих вершин Українських Карпат. Її висота становить 2028 м.