Новий рік на горі Піп Іван зустріли 20 людей

Новий рік на горі Піп Іван зустріли 20 людей

Укрінформ
На горі Піп Іван Чорногірського хребта Новий рік зустріли два десятки людей.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у пресслужбі Управління ДСНС в Івано-Франківській області.

«У ніч з 31 грудня на 1 січня на гору Піп Іван піднялись 6 груп, тобто 20 людей», – йдеться у повідомленні.

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1 січня на Піп Іван піднялися 4 осіб. Тоді у горах сніжило.

Наразі на горі Піп Іван сніговий покрив становить близько 20 см.

Як відомо, Піп Іван (Піп Іван Чорногірський, або Чорна Гора) — одна з найвищих вершин Українських Карпат. Її висота становить 2028 м.

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